Um casal foi assassinado no bairro Jardim Felicidade, na região norte de Belo Horizonte. As vítimas são um homem de 23 anos e a namorada dele de 22. De acordo com a polícia, o duplo homicídio pode ter relação com a disputa entre traficantes.