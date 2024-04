Cinco feridos pelo incêndio em caminhão-tanque permanecem internados em hospital de BH

Alto contraste

Cinco feridos pelo incêndio em um conjunto de casas, causado após a explosão de um caminhão-tanque, permanecem internados no Hospital João 23. Segundo a polícia, o tombamento do veículo no entroncamento da MG-05 com o Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte, pode ter sido causado pela pressa e excesso de velocidade.