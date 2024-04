Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois homens são suspeitos de invadir uma casa no bairro Citrolândia, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte e matar uma mulher com um corte no pescoço na frente dos dois filhos autistas dela, de 9 e 10 anos. A polícia suspeita que o motivo do crime seja uma desavença na venda de um lote.