Mulher é morta a golpes de faca e namorado é principal suspeito do crime na Grande BH

Uma mulher foi assassinada, na madrugada desta sexta-feira (22), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime seria o namorado da vítima.

Segundo os moradores da região, o suspeito, de 41 anos. mora no local há muitos anos e, durante a madrugada, teve um desentendimento com a namorada, que estava morando com ele há cerca de um mês. Os vizinhos ouviram gritos de socorro e, logo depois, o homem foi visto saindo do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi até a casa de uma prima e confessou ter matado a companheira. Ele estava com as roupas sujas de sangue e fugiu. Ele teria cometido o crime usando uma barra de ferro.

A polícia realiza buscas para tentar localizá-lo.