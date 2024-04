Mulher é suspeita de agredir ex-marido com óleo quente nas partes íntimas em Sabará, na Grande BH Suspeita é ex-mulher da vítima e teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi agredido com óleo quente enquanto dormia, em casa, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ex- mulher, de 22 anos, foi presa suspeita do crime. Ela não aceitava o fim do relacionamento e teria pulado o muro da casa da vítima durante a madrugada.