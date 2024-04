"Sofrimento", diz mãe da bebê que morreu enforcada com cordão de bico em Belo Horizonte Mãe saiu de casa para fazer faxina e deixou crianças aos cuidados de uma das filhas e da avó

Uma bebê morreu enforcada por um cordão de um bico, no bairro Vila Pinho, região do Barreiro, em BH, durante a tarde deste sábado (16). Segundo a mãe, ela teria saído de casa para fazer uma faxina e deixado os filhos trigêmeos, de 1 ano e 7 meses, e outro, de 7 anos, aos cuidados da filha, de 11 anos, e da avó. Segundo a Polícia Militar (PM), Raíssa Isabelle Pires de Oliveira foi levada pela mãe para a Upa Diamante, também na região do Barreiro, já sem os sinais vitais.