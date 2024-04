Taxista morre em grave acidente após bater em viaduto, no Anel Rodoviário, em BH Vítima estaria seguindo para o trabalho quando perdeu o controle da direção; corpo continua preso às ferragens

Um taxista, de 54 anos, morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (18), no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, em Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima seguia pela pista marginal, na altura do bairro Caiçara, região noroeste da capital, quando teria perdido o controle da direção e batido na pilastra que sustenta o viaduto. Com o impacto, a frente do veículo ficou destruída.

Um médico do Samu esteve no local e constatou a morte da vítima. Os bombeiros fazem os trabalhos para retirar o corpo do taxista que continua preso às ferragens.

Segundo o filho da vítima, que também é taxista, o pai já tinha mais de 30 anos de profissão e, no momento do acidente, estaria seguindo para começar a trabalhar.

O trânsito segue intenso no Anel Rodoviário.