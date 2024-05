Minas Gerais está em situação de alerta devido à baixa umidade do ar Até o final da semana, a previsão é que as temperaturas continuem mais altas que o esperado para esse período do ano

Alto contraste

A+

A-

Baixa ocorrência de chuva é comum nesta época do ano Capital mineira deve ter tempo seco

Os mineiros que estão esperando por aquele “friozinho” ainda no mês de maio, podem acabar sentindo até mais calor que o esperado. Além da alta temperatura, o estado está em situação de alerta devido à umidade do ar baixa. Até o final da semana, a previsão é que as temperaturas continuem mais altas que o esperado para esse período do ano. Em Belo Horizonte, os termômetros podem marcar 15°C de temperatura mínima e 30°C de máxima.

Nesta quarta-feira (15), a temperatura máxima pode chegar a 29°C em Belo Horizonte, com céu claro e sol entre poucas nuvens. A previsão é de máxima de 25% de umidade relativa do ar. Esse número, que indica a quantidade de vapor de água contida na atmosfera, já é considerado um nível crítico e as pessoas podem sentir o tempo mais seco.

Segundo a meteorologista do INMET (Instituo Nacional de Metereologia), Anete Fernandes, o mês de maio é o primeiro da estação seca, logo já é esperado poucas chuvas em BH. A última chuva registrada foi no dia 19 de abril e em maio a expectativa é de apenas 28,1 mm de precipitação. Apesar disso, o calor tem chamado a atenção dos especialistas, pois não é condição comum nesse período. “É normal acontecer mais no final do inverno”, afirma a meteorologista.

Ainda, quem observa o horizonte, consegue ver algumas “partículas” suspensas ou uma espécie de fuligem, esse fenômeno se chama névoa seca e ele está associado a baixa umidade relativa do ar. Uma das razões apontadas para isso é o bloqueio atmosférico que está sob Minas Gerais, que impede a variação de temperatura.

Publicidade

Diante disso, a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta de baixa umidade no estado. Os valores mínimos de umidade relativa do ar estão entre 30 e 40% para o estado de forma geral.

Veja alguns dos cuidados recomendados pela Defesa Civil para os dias com baixa umidade:

Reforçar a hidratação, usar roupas leves e evitar exposição ao sol fora dos horários recomendados;



O cuidado deve ser redobrado com idosos, crianças e animais;



Colocar um recipiente com água ou toalha molhada no ambiente também é uma medida que traz conforto;



Para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular, basta enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199.