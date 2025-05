Motoboy investigado por morte de colega de trabalho em BH é preso 19 dias após o crime Inquérito contra Danilo Assunção Carvalho de Paula cita ameaças a testemunhas do assassinato de Wanderson Honorato Ferraz Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 06/05/2025 - 18h22 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h25 ) twitter

Vídeo flagrou o crime no bairro Estoril, em BH Reprodução/RECORD MINAS

O motoboy de 23 anos suspeito de matar um colega de trabalho no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte, foi preso nesta terça-feira (6), 19 dias após o crime.

Danilo Assunção Carvalho de Paula é suspeito de homicídio qualificado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao determinar a prisão do investigado, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza classificou o crime como hediondo.

O pedido de prisão foi feito pela Polícia Civil. O inquérito apontou que ele teria proferido ameaças a testemunhas, citando suposta ligação com uma organização criminosa do aglomerado Ventosa, na região Oeste da capital mineira.

Inicialmente, a prisão de Danilo é temporária, com validade de 30 dias. Ele estava foragido desde o dia do crime.

Wanderson Honorato Ferraz, então com 24 anos, foi morto com um golpe de faca no pescoço em frente ao supermercado onde eles trabalhavam como entregadores. Segundo testemunhas, a vítima queria defender o irmão que havia brigado com Danilo horas antes.

A reportagem tenta contato com a defesa do preso.

Veja o flagrante do crime:

