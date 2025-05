Veja o que se sabe sobre caso de marido que matou esposa a facadas em pousada de BH Laudo atestou que Fernanda Dantas morreu por lesão na região da coluna cervical posterior, com grande perda de sangue Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 03/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h00 ) twitter

Casal estava na pousada com familiares para aproveitar feriado em clima de reconciliação, após um período de crise no casamento Reprodução/Redes Sociais

Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula, de 38 anos, está preso após ser identificado como o autor do assassinato brutal de sua esposa, Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40 anos. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (1) em uma pousada da família de Arthur, localizada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Veja tudo o que já se sabe sobre o caso:

O que aconteceu na noite do crime

O casal estava na pousada com familiares para aproveitar o feriado em clima de reconciliação, após um período de crise no casamento. Segundo relatos, Arthur consumiu meia garrafa de vinho e cerveja sem álcool, e em determinado momento foi descansar em um dos quartos da casa.

Em seguida, levantou-se, pegou um facão e atacou Fernanda com diversos golpes na nuca. A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro médico

Quem estava no local

No momento do ataque, estavam na pousada a mãe de Arthur, seu irmão e sua cunhada. Todos ouviram os gritos de Fernanda e tentaram contê-lo. O irmão do agressor chegou a impedir que outras pessoas também fossem feridas. Segundo os familiares, Arthur faz uso de medicamentos psiquiátricos e foi diagnosticado com esquizofrenia, mas abandonou o tratamento há cerca de um ano.

‌



Fuga, prisão e comportamento do autor

Após o crime, Arthur fugiu dirigindo o carro do pai. A Polícia Militar foi acionada e emitiu um alerta. Câmeras de radares detectaram a passagem do veículo pela BR-135. Um cerco foi montado na altura de Curvelo, a 160 km da capital mineira, onde ele foi preso sem resistência pela Polícia Rodoviária. O facão usado no crime não foi encontrado.

Durante a abordagem, Arthur manteve-se em silêncio, recusou-se a apresentar documentos ou realizar o teste do bafômetro, apesar de apresentar sinais de ingestão de álcool. Ele foi levado para a delegacia de Curvelo, onde segue preso. O carro utilizado na fuga foi apreendido.

‌



Quem era a vítima

Nas redes sociais, Fernanda costumava publicar fotos com frases apaixonadas para o marido. Ela e Arthur estavam juntos há seis anos e planejavam uma viagem ao Chile nas próximas férias. O casal, segundo os familiares, aparentava estar retomando a harmonia conjugal.

O laudo médico atestou que Fernanda morreu por lesão perfurocortante na região da coluna cervical posterior, com grande perda de sangue. A morte foi confirmada às 21h30 pelo médico do SAMU.

‌



Investigação em andamento

O caso será investigado como feminicídio. A motivação do ataque ainda é desconhecida, já que Arthur não prestou depoimento. Testemunhas relataram que não houve discussão prévia naquele dia. A polícia tenta contato com os familiares da vítima, que são do Rio de Janeiro, para dar seguimento à investigação.

