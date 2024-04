"Polarização não vai resolver problemas", afirma candidato Carlos Viana sobre eleições em BH

Minas Gerais |Maria Luiza Reis, Do R7

Candidato aparece como o mais conhecido entre os eleitores Candidato aparece como o mais conhecido entre os eleitores (Foto/Giovana Maldini/Record Minas/15.03.2024)

O senador Carlos Viana (Podemos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, defende que o eleitor da capital mineira não quer saber de polarização e acredita que é por esse motivo que seu nome aparece à frente das pesquisas.

"O eleitor de Belo Horizonte está em busca de propostas. Ele sabe que não vai ser polarização que vai resolver os problemas da capital. Eu vejo que a minha trajetória, que sempre foi de apresentar ideias, discussões em profundidade, saiu na frente porque o eleitor quer soluções, não quer saber mais de debates políticos. O eleitor quer saber quem vai resolver o problema no transporte coletivo, nos postos de saúde", a declaração foi feita durante participação no quadro MGR na Política, do MG Record, nesta sexta-feira (15).

O senador é o segundo a participar de uma série de entrevistas, feitas pela Record Minas, com os quatro primeiro colocados na pesquisa do Instituto Realtime Big Data, divulgada nesta terça-feira (12). O primeiro foi o deputado federal Rogeiro Correira (PT), nesta quinta-feira (14). O prefeito Fuad Noman (PSD), que aparece em terceiro lugar na pesquisa, se recusou a participar.

Na pesquisa, o candidato aparece como o mais conhecido entre os eleitores. Ele também comentou sobre a possibilidade de crescimento de seus adversários durante a campanha eleitoral.

"Isso é natural porque, até as eleições em outubro, nós teremos uma série de discussões e disputas. É natural que outros nomes possam crescer, mas eu vou seguir a minha trajetória de Senador de propor uma discussão sobre a cidade", disse.

O candidato também comentou sobre os problemas vividos pela capital mineira e fez críticas à postura da gestão atual diante a situação do transporte coletivo. "Empresa de ônibus sempre mandou. Elas decidem o que elas querem. Está na hora do prefeito dizer 'Não, nós vamos fazer dessa maneira'. Minha ideia é integrar o sistema da região metropolitana. A pessoa sair de Ribeirão das Neves e poder ir para Contagem. Temos que criar um sistema rápido. Tem jeito", falou.

O senador também comentou sobre a situação epidêmica de dengue na capital, os problemas no transporte público e as constantes enchentes que acontecem na cidade. Confira a entrevista na íntegra:

