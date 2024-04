Minas Gerais |Do R7

Polícia prende suspeito de matar criança de 6 anos durante briga de trânsito em Contagem (MG) Melissa Maria dos Santos voltava de um passeio com a família quando foi atingida por um tiro na cabeça

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, neste sábado (6), um homem de 44 anos, suspeito de matar Melissa Maria dos Santos, de 6 anos, durante uma briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O crime ocorreu no dia 21 de janeiro deste ano, enquanto a menina voltava de um restaurante com a família. A criança foi atingida por um tiro na cabeça.

A PC vai repassar mais informações sobre o caso em uma coletiva de imprensa, que acontece nesta segunda-feira (8), às 9h30.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, Melissa estava com o pai em um carro, acompanhada da avó e do irmão. A família voltava de um passeio.

O pai da menina tinha levado as crianças para conhecer uma casa que ele estava construindo na cidade de Igarapé, na região metropolitana da capital. Ele contou aos militares que seguia no sentido BH, quando se envolveu numa discussão no trânsito devido a uma fechada.

Ainda segundo ele, o motorista do outro veículo teria ficado nervoso e feito gestos obscenos para ele. Em seguida, o suspeito parou o carro ao lado do automóvel da família e um dos ocupantes atirou. Os suspeitos fugiram em seguida.

O disparo perfurou o vidro e atingiu Melissa, que estava no banco de trás. O pai dirigiu até uma avenida e pediu ajuda para uma equipe da Polícia Militar, que levou a criança para o hospital. Melissa não resistiu aos ferimentos e morreu. O pai não ficou ferido.