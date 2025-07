Pouso de emergência fecha pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte por 30 minutos Voo da Azul precisou retornar após decolagem por questões técnicas; operação foi normalizada antes das 10h Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 07/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h16 ) twitter

Voo da Azul precisou retornar após decolagem por questões técnicas Reprodução/Record Minas

A pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região Metropolitana, ficou temporariamente fechada na manhã desta segunda-feira (7) para o pouso de emergência de uma aeronave da Azul Linhas Aéreas. O avião é um Embraer E195-E2, que realizava o voo AD 4114 com destino a Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo a assessoria da BH Airport, a interdição durou cerca de 30 minutos - das 9h11 às 9h45 - e, nesse período, dois voos precisaram ter os horários alterados. A operação no terminal foi normalizada e o funcionamento segue sem novas intercorrências.

Em nota, a Azul informou que o voo AD 4114, que seguia de Confins para Vitória da Conquista, precisou retornar preventivamente ao aeroporto de origem após a decolagem, por questões técnicas. A companhia destacou que o pouso e o desembarque ocorreram normalmente, com total segurança.

Os passageiros afetados foram assistidos conforme determina a Resolução 400 da Anac e reacomodados em outra aeronave. A Azul lamentou os transtornos e reforçou que a decisão foi tomada em nome da segurança operacional, prioridade da empresa.

