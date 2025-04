Estudante recusa estágio na Nasa por motivo inusitado, e decisão revolta internautas O programa de estágios da Nasa foi recentemente classificado como o mais prestigiado entre diversas áreas Internacional|Do R7 25/04/2025 - 12h49 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h49 ) twitter

Daniela Lucas disse que passou “anos” buscando um estágio na NASA Daniela Lucas/LinkedIn

Uma estudante de doutorado da Califórnia viralizou nas redes sociais ao recusar um estágio na Nasa, decisão que ela atribui à atual administração do governo norte-americano. Daniela Lucas, de 26 anos, doutoranda em bioengenharia na Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD), publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que opta por recusar a oferta de estágio no programa de Saúde e Desempenho Humano da agência espacial.

“Trabalhei anos para receber esta carta, só para ter que recusá-la”, escreveu Lucas na legenda do vídeo. Ela ainda afirmou: “Ninguém diz o quão difícil é rejeitar uma oferta de estágio dos seus sonhos na Nasa por causa da administração atual.”

A young liberal woman turns down a NASA internship "because of the current administration" pic.twitter.com/aSZzhzwk1S — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 23, 2025

Filha de um médico venezuelano, a engenheira imigrou para os Estados Unidos com a família em 2015 e conquistou uma bolsa integral no Miami Dade College antes de seguir carreira acadêmica na UCSD. No vídeo, no entanto, ela não especifica o que motivou exatamente a recusa, deixando em aberto se o protesto é direcionado à política espacial, aos cortes de orçamento ou à política de imigração do governo.

A postagem de Daniela Lucas rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reações polarizadas. De um lado, houve zombarias como “A Nasa desviou de um asteroide” e “Difícil acreditar que seja real, mas se for, ela realmente mostrou — ou não”. De outro, vieram elogios à firmeza da estudante. “Parabéns a ela por não abrir mão dos próprios princípios”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Você pode discordar, mas é admirável recusar algo tão cobiçado por convicção.”

O programa de estágios da Nasa foi recentemente classificado como o mais prestigiado entre diversas áreas pelo site especializado Vault.com, superando empresas como Google, Apple, SpaceX e até a CIA. Muitos ex-estagiários da agência tornaram-se astronautas e cientistas de ponta.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha aumentado o orçamento da Nasa durante seu primeiro mandato, de US$ 20,7 bilhões para US$ 22,6 bilhões, e defendido o retorno de astronautas à Lua, relatórios recentes indicam que o republicano pretende cortar o orçamento da agência em até 20% a partir de 2026. A medida afetaria diversos departamentos de pesquisa.

Além disso, a Nasa passou a integrar os planos do governo de enxugar políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), às quais a administração Biden havia destinado US$ 20 milhões. Segundo reportagem do portal Ars Technica, os cortes devem atingir áreas diretamente ligadas à formação científica e acadêmica, como o setor de estágios recusado por Daniela Lucas.

Apesar da polêmica, a estudante ainda não esclareceu se manterá sua decisão ou se pretende participar de futuras seleções na agência espacial.

