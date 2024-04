Prefeitura aponta que emissão irregular de dejetos químicos pode ser causa de mau cheiro em BH

Alto contraste

Moradores de bairros das regiões leste e oeste de Belo Horizonte estão preocupados com um cheiro forte, parecido com o de gás de cozinha, que invade as casas há pelo menos uma semana. Segundo José Mauro Gomes, sub-secretário de fiscalização da Secretaria de Política Urbana, o mau odor pode ser resultante dos dejetos químicos despejados irregularmente no Córrego Olaria, no Barreiro, por uma empresa da região. O córrego deságua no Ribeirão Arrudas que corta justamente os bairros das regiões onde o cheiro também é relatado.

Segundo moradores dos bairros, a onda de calor dos últimos dias agrava o problema. A população que reside mais perto do córrego conta que o odor forte causa desconfortos nas vias áreas. Segundo a população, o mau cheiro que está saindo do córrego também entra nas casas pelos ralos.

A prefeitura informou que fez uma vistoria no local com a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e que a empresa responsável pelos dejetos irregulares foi multada. Ainda segundo a prefeitura, seriam feitas vistorias regulares para avaliar a situação. Já a Copasa informou que trabalha em conjunto com a prefeitura para identificar os infratores e tomar as medidas cabíveis.

A Gasmig (Companhia de Gás de Minas Gerais) informou que não está com nenhum problema no sistema de distribuição de gás natural. O Corpo de Bombeiros declarou que receberam solicitações desde a última semana em diferentes horários e localizações ao longo do Rio Arrudas. Apesar do odor relatado, as concentrações aferidas pelo monitoramento de gases do CBMMG não revelou risco de incêndio ou explosão. Embora não fosse possível identificar a fonte de liberação do gás.