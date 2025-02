Preço do café sobe 33% Aumento no valor é impulsionado pelo alto consumo e incertezas climáticas, afetando o mercado Agro Record Pará|Do R7 10/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h20 ) twitter

O preço do café aumentou significativamente nos últimos meses, gerando preocupações nos consumidores. O consumo elevado e as incertezas climáticas têm afetado o mercado, tornando o cenário ainda mais imprevisível.

Dados recentes do IPCA revelam que o valor do café moído teve uma alta de cerca de 33% nos últimos 12 meses, refletindo o impacto da situação no bolso dos consumidores.