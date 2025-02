29 novas escolas: Ananindeua investe em educação infantil para zerar fila de espera Projeto da Prefeitura visa transformar a vida de milhares de crianças com mais vagas e infraestrutura, no Pará Pará Record|Do R7 28/02/2025 - 14h35 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h35 ) twitter

A Prefeitura de Ananindeua, no Pará, deu um grande passo para expandir o ensino infantil no município, com o lançamento de um projeto que prevê a construção de 29 unidades de ensino. O objetivo é zerar a fila de espera por vagas, garantindo educação de qualidade para milhares de crianças.

A iniciativa é vista como uma grande oportunidade de proporcionar um futuro melhor para os pequenos, transformando a vida das famílias e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade.