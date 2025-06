Acidente com ônibus do IFPA deixa estudantes feridos em rodovia Veículo transportava 35 alunos do Campus de Ipixuna do Pará Pará Record|Do R7 16/06/2025 - 20h38 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h38 ) twitter

Um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que transportava 35 alunos do Campus de Ipixuna do Pará, colidiu com uma carreta na rodovia PA-125. Oito estudantes foram levados ao Hospital Regional de Paragominas e outros dez à UPA local. As causas do acidente estão sob investigação e o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.