Acidente fatal na BR-153 no Tocantins envolve carreta e veículo de passeio Agente de segurança do Pará está entre as vítimas; ultrapassagem indevida pode ter causado a colisão Pará Record|Do R7 13/03/2025 - 14h20

Um acidente trágico ocorreu na BR-153 no Tocantins, envolvendo um veículo de passeio e uma carreta. O impacto foi tão severo que o carro ficou completamente destruído.

O trânsito no local foi parcialmente interditado para a remoção das vítimas e dos veículos. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros trabalharam por mais de duas horas para retirar os ocupantes das ferragens. Entre as vítimas estava um agente de segurança pública do Pará.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. As vítimas foram identificadas e os corpos levados para o IML de Araguaína.

A Polícia Rodoviária Federal sugere que uma ultrapassagem indevida pode ter causado o acidente.