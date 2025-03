Açougue é alvo de dois assaltos em menos de 24 horas no Guamá, no Pará Criminosos armados causaram pânico e prejuízos de mais de três mil reais; investigações seguem em busca dos assaltantes Pará Record|Do R7 26/03/2025 - 15h22 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h22 ) twitter

Um açougue no bairro do Guamá, em Belém, no Pará, foi alvo de dois assaltos em menos de 24 horas, resultando em prejuízos superiores a três mil reais. Os criminosos, armados e em motocicleta, ameaçaram funcionários e clientes, causando pânico e danos materiais.

O proprietário enfrenta ameaças contínuas de um líder criminoso identificado como “Léo”, que opera a partir do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar está intensificando as investigações para capturar os envolvidos e garantir a segurança da comunidade local.