Adolescente é ameaçado após contato com assassino de vigilante, em Ananindeua (PA) Família está com medo, após descobrirem que homens procuravam informações sobre o jovem no Icuí-Guajará Pará Record|Do R7 20/01/2025 - 16h13 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h13 )

Um adolescente que teve contato com o assassino de um vigilante no Icuí-Guajará, em Ananindeua (PA), virou alvo de ameaças. O crime ocorreu no dia 11 de janeiro e, dias depois, ele descobriu que homens estavam procurando informações sobre ele no bairro.

A família do adolescente está com medo e teme por sua segurança.