Adolescente sem habilitação bate moto emprestada na traseira de caminhonete O menor foi arremessado da motocicleta e socorrido pelo Corpo de Bombeiros Pará Record|Do R7 14/04/2025 - 20h21 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h21 )

Um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete quase terminou em morte em um cruzamento do bairro Mutirão, em Belém (PA).

O piloto da motocicleta, um adolescente sem habilitação, colidiu com a traseira do veículo e foi arremessado ao asfalto. O menor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações, ele havia pegado a moto do pai emprestado.