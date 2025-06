Adolescentes tentam furtar motos e ainda furam pneus de viatura do DEMUTRAN Caso aconteceu em Vitória do Xingu (PA) Pará Record|Do R7 10/06/2025 - 20h44 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h44 ) twitter

Dois adolescentes foram flagrados tentando furtar motos apreendidas no Departamento de Trânsito de Vitória do Xingu (PA). A polícia foi acionada e, durante a fuga, os menores ainda furaram os pneus da viatura do DEMUTRAN. Um adolescente foi apreendido e o outro conseguiu fugir.