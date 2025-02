“All Star Rodas” abre vagas para novos atletas cadeirantes no time de basquete Projeto gratuito no Pará não exige experiência e visa incluir mais integrantes no esporte

Pará Record|Do R7 24/01/2025 - 15h57 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share