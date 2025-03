Alunos enfrentam lama e atolamentos para chegar à escola, em Medicilândia (PA) Condições precárias das estradas pioram no inverno amazônico e aumentam riscos para crianças Pará Record|Do R7 12/03/2025 - 13h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h30 ) twitter

Alunos de uma escola municipal em Medicilândia, no Pará, enfrentam dificuldades para chegar à escola, pois durante o inverno amazônico, as condições das estradas pioram, com lamaçais tomando conta e a falta de asfalto agravando a situação.

Recentemente, uma caminhonete atolou na BR-230, expondo as crianças a riscos. A prefeitura afirma que as crianças estão seguras sob supervisão educacional, enquanto a Secretaria de Transporte trabalha para resolver os problemas.