Amazônia em alerta: Pará responde por 46% do desmatamento em janeiro Aumento de 68% no desmatamento destaca o Pará como principal responsável pela degradação ambiental Pará Record|Do R7 05/03/2025 - 18h35 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos primeiros 30 dias do ano, mais de 400 campos de futebol foram devastados na Amazônia, com um aumento alarmante de 2.000% nos índices de degradação ambiental. O Pará foi responsável por 46% dessa destruição.

Dados do Instituto do “Homem e Meio Ambiente da Amazônia” revelam um aumento de 68% no desmatamento, em comparação com o ano anterior, com Mato Grosso liderando o desmatamento, seguido por Roraima e Pará.

A degradação ambiental, que contribui para a emissão de gases de efeito estufa, tem o Pará como principal responsável. Um engenheiro florestal entrevistado alerta sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos dessas atividades, que estão frequentemente ligadas à ilegalidade e à violência.