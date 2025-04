Associação Comercial do Pará é homenageada em sessão solene Instituição foi reconhecida por mais de dois séculos de contribuição ao fortalecimento do setor produtivo ao desenvolvimento econômico e social do estado Pará Record|Do R7 14/04/2025 - 20h24 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Associação Comercial do Pará (ACP) foi homenageada em uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará. A instituição foi reconhecida por mais de dois séculos de contribuição ao fortalecimento do setor produtivo e ao desenvolvimento econômico e social do estado.

A solenidade, proposta pelo deputado estadual Fábio Freitas, destacou a importância da ACP como a segunda entidade empresarial mais antiga do Brasil. Durante o evento, a Assembleia também homenageou instituições e veículos de imprensa que contribuíram para o avanço do ambiente empresarial, incluindo a Record Belém.