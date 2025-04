Atleta paraense de kickboxing irá representar o Brasil em campeonato importante Kevin Carvalho tem intensificado os treinos e está em busca de apoio financeiro para arcar com as passagens até Sergipe, onde o campeonato acontecerá em 26 de abril Pará Record|Do R7 17/04/2025 - 20h48 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h48 ) twitter

O representante nacional de kickboxing no WGP 80 será o lutador Kevin Carvalho, natural de Altamira (PA).

Com o apoio do pai e treinador, o tricampeão brasileiro de kickboxing tem intensificado os treinos e está em busca de apoio financeiro para arcar com as passagens até Sergipe, onde o campeonato acontecerá. O evento, marcado para 26 de abril, é um dos maiores da América Latina e oferece hospedagem e alimentação, mas as passagens são por conta dos atletas.

Kevin, o primeiro paraense a competir, está confiante e determinado a trazer a vitória para Altamira.