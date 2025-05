Atraso na reinauguração da Escola Padre Orione deixa crianças sem aulas no Pará Entrega foi adiada para junho e o transporte dos alunos ainda não foi implementado Pará Record|Do R7 05/05/2025 - 20h45 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h45 ) twitter

A obra da escola Padre Orione, no bairro Mangueirão, em Belém (PA), que deveria ter sido entregue em março, foi adiada para junho.

O atraso na reinauguração deixou diversas crianças sem aulas presenciais. Além disso, o transporte dos alunos para uma unidade escolar no Marambaia, prometido pela Secretaria Estadual de Educação, não foi implementado.

Em nota, a Seduc afirmou que as obras seguem o cronograma e que os alunos têm suporte remoto, mas os pais não estão satisfeitos com o método. As famílias pedem providências urgentes para que as crianças possam voltar a estudar e garantir um futuro melhor.