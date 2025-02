Aumentam os casos de dengue em Vitória do Xingu (PA) Ações de combate ao mosquito já começaram, mas a população deve colaborar com medidas de prevenção Pará Record|Do R7 04/02/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do inverno amazônico, Vitória do Xingu, no Pará, tem registrado um aumento nos casos de dengue devido ao aumento das chuvas. As autoridades locais já iniciaram ações de combate ao mosquito transmissor, mas a população também tem um papel fundamental.

Além de evitar recipientes com água parada, é importante que todos adotem medidas de prevenção para evitar a proliferação, como o uso de repelentes, instalação de telas em portas e janelas e a limpeza regular de áreas externas.