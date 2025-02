Bebê precisa de aparelho respiratório para sair de hospital Família faz apelo à Record para conseguir ajuda, após 4 meses de internação da criança Pará Record|Do R7 18/02/2025 - 13h11 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Pará, uma bebê precisa de um aparelho respiratório para sair do hospital pela primeira vez. A criança, que nunca deixou a unidade desde o nascimento devido a complicações no parto, enfrenta um drama que dura quatro meses.

A mãe da bebê fez um apelo à Record para conseguir ajuda e garantir que a filha tenha o suporte necessário e ir para casa.