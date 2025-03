Brasileiros enfrentam surto de febre amarela, com 66 casos e alerta no Pará Breves, no Marajó, tem 32 infectados e 6 mortes; Governo reforça vacinação na região

