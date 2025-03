Buracos e lama dificultam acesso a mercado e preocupam moradores na Terra Firme, em Belém (PA) Feirantes reclamam da falta de movimento e de problemas na qualidade da água na região Pará Record|Do R7 11/03/2025 - 15h18 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h18 ) twitter

Os moradores do Bairro Terra Firme em Belém, no Pará, enfrentam dificuldades com buracos cheios de lama, especialmente em dias chuvosos.

A Avenida Celso Malcher, uma das principais vias, está em péssimas condições, afetando o acesso ao mercado municipal recém-inaugurado. Os feirantes reclamam da falta de movimento e das condições precárias, incluindo problemas com a qualidade da água.

A prefeitura promete reparos na avenida, enquanto aguarda-se um posicionamento da Cosanpa sobre a água.