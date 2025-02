Cadela morre após ser atacada por abelhas, em Belém (PA) Cokie não resistiu às mais de 50 picadas Pará Record|Do R7 31/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h00 ) twitter

Uma cadela morreu após ser atacada por abelhas que fugiram de uma colmeia retirada da casa de uma vizinha, no Bairro do Marco, em Belém (PA). A moradora havia decidido remover a colmeia, mas as abelhas migraram para a casa ao lado, onde atacaram a cadela Cokie.

Mesmo sendo levada rapidamente para uma clínica veterinária, ela não resistiu aos mais de 50 ferimentos. A tutora da cadela, inconformada com a perda, busca justiça.A vizinha afirmou que a retirada da colmeia foi realizada por uma equipe de profissionais.