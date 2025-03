Caminhoneiros protestaram contra aumento de tarifas das balsas no Pará Manifestação fechou porto de Camará e ameaçou abastecimento na região Pará Record|Do R7 19/03/2025 - 10h09 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h09 ) twitter

Caminhoneiros em Salvaterra e Cachoeira do Arari, no Pará, protestaram contra o aumento das tarifas das balsas, que pode chegar a R$2.400. A manifestação, que também contou com a participação de motoristas de vans e comunidades quilombolas, afetou o abastecimento de hortifrúti e combustível na região.

O porto de Camará foi fechado, gerando tensões devido à falta de estrutura e às condições inadequadas do local. Uma audiência pública chegou a ser anunciada para debater a situação, mas apenas uma reunião online entre promotores de Justiça foi confirmada.