Carro apreendido desaparece do pátio de retenção da Segbel Proprietária foi vítima de estelionato ao tentar negociar a liberação do veículo Pará Record|Do R7 20/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h04 )

Uma mulher foi vítima de estelionato ao tentar negociar a liberação de um veículo apreendido em Belém (PA). A vítima fez negociações com um falso funcionário da SEGBEL, com várias transferências via Pix, para regularizar as dívidas do veículo. Quando foi buscar o carro, ela foi informada que o veículo já havia sido retirado. O caso foi registrado na delegacia do Guamá e está sendo investigado pela Polícia Civil.