Casal morre em acidente de moto em Belém (PA) As vítimas foram identificadas como Rodrigo e Renata, recém-casados e membros do motoclube 'No Limite' Pará Record|Do R7 06/06/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h47 )

Um casal morreu em um acidente de moto na Rua Paulo Frota, em Belém (PA). As vítimas, Rodrigo e Renata, eram recém-casados e membros do motoclube ‘No Limite’. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que está sendo investigado pela Polícia Científica.