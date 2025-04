Ciclistas homenageiam adolescente que morreu atropelado em Belém A concentração aconteceu na Praça da República, onde ciclistas pediram respeito no trânsito e justiça pela morte do jovem Alex Silva Pará Record|Do R7 15/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Dia Mundial do Ciclista, ciclistas se reuniram em Belém (PA) para homenagear o adolescente Alex Silva, que morreu atropelado por um carro em alta velocidade.

A concentração aconteceu na Praça da República, onde ciclistas pediram respeito no trânsito e justiça pela morte de Alex. A mobilização, que incluiu balões e camisetas brancas, terminou no local do acidente, na Avenida Arthur Bernardes.

Uma das participantes do movimento, Rute, expressou indignação com a impunidade em crimes de trânsito e a necessidade de medidas para mitigar a violência nas vias.