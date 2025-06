Clima de festas juninas já toma conta de Altamira (PA) A cidade está preparada para celebrar com muita música, dança e gastronomia típica Pará Record|Do R7 02/06/2025 - 20h40 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Altamira (PA), o clima de festa junina já está tomando conta das ruas e do comércio local. As lojas estão abastecidas com roupas típicas, como camisas xadrez e vestidos caipiras, enquanto as padarias oferecem delícias tradicionais, como bolo de milho e maçã do amor. A cidade está preparada para celebrar com muita música, dança e gastronomia típica.