Combate aos crimes ambientais no Pará é debatido em encontro Repressão e educação ambiental são apontadas como estratégias essenciais para enfrentar a poluição sonora e o resgate de animais silvestres Pará Record|Do R7 27/03/2025 - 15h37 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h37 )

O encontro discutiu estratégias para combater crimes ambientais no Pará, destacando a poluição sonora e o resgate de animais silvestres em áreas urbanas.

Organizado pela Polícia Civil, o evento contou com a presença de representantes da Polícia Militar, Ministério Público e Ibama. A tecnologia tem sido crucial na redução da criminalidade, com núcleos de inteligência equipados com tecnologia de ponta.

Além da repressão, a educação ambiental é fundamental, começando nas escolas para formar cidadãos conscientes. A poluição sonora é um problema grave em Belém, afetando a saúde humana e a fauna.

O evento busca conscientizar a população sobre a importância da proteção ambiental para a prosperidade da região amazônica.