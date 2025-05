Criminoso invade carro estacionado dentro de supermercado em Belém Suspeito levou documentos, cartões e dinheiro, além de um equipamento para encher pneus Pará Record|Do R7 02/05/2025 - 20h38 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h38 ) twitter

Um vendedor teve o carro invadido por um criminoso no estacionamento de um supermercado em Belém (PA).

Apesar do sistema de segurança do veículo, o suspeito, ainda não identificado, conseguiu entrar e furtar documentos, cartões e dinheiro, além de um equipamento para encher pneus. O vendedor só percebeu o furto quando começou a receber notificações de transações bancárias no celular.

O prejuízo causado foi de quase R$ 3 mil. A vítima registrou um boletim de ocorrência (BO).