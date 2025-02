Criminosos roubam carga de cigarro, fazem idosa refém e trocam tiros com polícia Cinco suspeitos foram presos após invadirem casa e se envolverem em tiroteio com viatura no Pará

Pará Record|Do R7 24/02/2025 - 12h55 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h55 )

