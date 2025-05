Dois acidentes graves são registrados no Pará Um motorista e um motociclista ficaram feridos e foram socorridos Pará Record|Do R7 19/05/2025 - 20h48 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h48 ) twitter

Dois acidentes graves foram registrados no Pará. O primeiro acidente aconteceu no município de São Miguel do Guamá e envolveu um carro e um caminhão na BR-010. A colisão deixou os veículos danificados e o motorista do carro precisou ser socorrido pelo SAMU. O segundo incidente ocorreu na Avenida Tucunduba, em Belém, onde um motociclista perdeu o controle da moto e colidiu com uma mureta. Ele sofreu ferimentos graves.