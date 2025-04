Duas pessoas morrem carbonizadas após colisão de carretas na BR-163 Acidente aconteceu próximo ao município de Novo Progresso (PA) Pará Record|Do R7 15/04/2025 - 20h52 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h52 ) twitter

Duas pessoas morreram carbonizadas em um acidente envolvendo três carretas na BR-163, próximo ao município de Novo Progresso (PA).

Por razões que ainda serão investigadas, as carretas colidiram e pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para controlar as chamas e prestar socorro. Uma terceira vítima sobreviveu com queimaduras nas costas e recebeu atendimento no local.

As identidades das vítimas não foram confirmadas. O tráfego foi parcialmente interrompido durante a operação de emergência.