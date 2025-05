Equipe da RECORD acompanha captação de órgão para transplante no Pará Deslocamento, de 800 km, aconteceu entre Belém e Altamira Pará Record|Do R7 30/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h51 ) twitter

Entre janeiro e abril de 2025, o Pará realizou mais de 160 transplantes de órgãos. O estado é o único no Brasil com transporte aéreo dedicado a transplantes, disponível 24 horas. Com exclusividade, a equipe da RECORD acompanhou um deslocamento de 800 km para a captação de um órgão entre Belém e Altamira.