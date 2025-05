Estudantes trocam socos e chutes próximos a escola em Marituba (PA) Uma testemunha relatou que um dos envolvidos estava armado com uma faca Pará Record|Do R7 14/05/2025 - 20h33 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h33 ) twitter

Uma briga generalizada entre estudantes próximo a uma escola foi registrada em Marituba (PA). As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram os alunos trocando chutes e socos. Uma testemunha relatou que um dos envolvidos estava armado com uma faca. A direção da escola está investigando o caso para identificar os envolvidos e entender as motivações por trás do conflito.