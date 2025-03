Febre amarela provoca 17 casos e 5 óbitos em Breves, no Pará Vacinação é destacada como principal prevenção, mas índices ainda estão abaixo do esperado no Brasil Pará Record|Do R7 14/03/2025 - 15h14 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h14 ) twitter

Breves, no Marajó, no Pará, registrou 17 casos de febre amarela, com cinco óbitos confirmados. A vacinação foi destacada como a principal forma de prevenção, mas os índices de imunização estão abaixo do esperado no Brasil.

A doença, que pode ser transmitida tanto em áreas urbanas quanto rurais, exige uma cobertura vacinal superior a 95% para evitar riscos graves. A febre amarela é uma doença viral aguda que pode afetar órgãos como rins e fígado, evoluindo para formas mais graves.