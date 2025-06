Festival Açaí Pará distribui peixe assado e açaí para celebrar início da safra Evento acontece no Porto do Açaí, em Belém (PA), até sábado (14) Pará Record|Do R7 12/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h00 ) twitter

O Porto do Açaí, em Belém (PA), foi palco de celebração na manhã de quinta-feira (12) com o início da safra do fruto. A terceira edição do Festival Açaí Pará distribuiu açaí e peixe assado para a população. A programação do festival, que reforça o orgulho paraense pelo açaí, continua até sábado (14), com atrações e capacitação para trabalhadores do setor, incluindo uma linha de crédito especial.