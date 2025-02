Festival do Caratinga movimenta o turismo no Xingu (PA) até o fim de semana Atrações musicais e culinária local atraem 30 mil turistas para Senador José Porfírio, no Pará Pará Record|Do R7 30/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h27 ) twitter

O Festival do Caratinga, um dos eventos mais tradicionais da região do Xingu, está agitando o turismo em Senador José Porfírio, no Pará, e segue até o próximo fim de semana. A festa celebra o caratinga, peixe típico do sudeste do Estado, e atrai turistas e moradores para uma grande festa cultural.

Neste ano, cerca de 30 mil pessoas são esperadas, com uma programação repleta de atrações musicais, culinária local e, claro, a presença do peixe que dá nome ao evento. Com 31 anos de tradição, o festival promete mais uma vez lotar o local e movimentar a economia da cidade, até o dia 2 de fevereiro.