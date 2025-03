Filho luta por leito para mãe em estado grave na UPA de Barcarena, no Pará Paciente com complicações cardíacas precisa de transferência urgente para hospital especializado Pará Record|Do R7 11/03/2025 - 15h10 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h10 ) twitter

A situação crítica de dona Juciléia da Cruz, de 43 anos, destaca a luta de seu filho por um leito em hospital especializado após complicações cardíacas.

Com os rins parados e pulmões comprometidos, a paciente precisa urgentemente de transferência para um hospital adequado. A demora no atendimento pode ser fatal e a família enfrenta dificuldades com a comunicação na UPA de Barcarena, no Pará.

A Secretaria de Saúde monitora o caso e a transferência para o Hospital Abelardo dos Santos foi confirmada, trazendo esperança para a família.